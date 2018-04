SIAM 2018: Remise des prix de la 5ème édition du Grand prix national de la presse agricole et rurale

jeudi, 26 avril, 2018 à 18:23

Meknès – La 5ème édition du Grand prix national de la presse agricole et rurale a été remportée, dans la catégorie Presse écrite et électronique, par Nargys Es-sette de Food Magazine pour son article “10 ans d’agrégation: notre enquête” et dans la catégorie Presse audio-visuelle, par Saloua Maftouh de Télé Maroc pour son émission “Maroc Vert: la production des fruits et l’élevage des vaches et la production du lait”.