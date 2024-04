Signature à Rabat de deux accords de partenariat pour la préservation du patrimoine culturel national à travers la protection de la propriété intellectuelle

lundi, 15 avril, 2024 à 21:05

Rabat – Deux accords de partenariat portant sur la préservation du patrimoine culturel national à travers la protection de la propriété intellectuelle ont été signées, lundi à Rabat, entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Office marocain de propriété industrielle et commerciale (OMPIC).