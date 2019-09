Strasbourg/Maroc: Soirée musicale sous le signe de la tolérance

jeudi, 26 septembre, 2019 à 9:59

ES: Idriss Tekki

Strasbourg – une soirée musicale arabo-judéo-andalouse sous le signe de la tolérance et du vivre ensemble a été organisée, mercredi à la prestigieuse Salle de l’Aubette à Strabourg, à l’initiative du consulat du Royaume dans le cadre de la Semaine culturelle et économique autour du Maroc.

Ainsi, un ensemble orchestré par l’artiste Abderrahim Abdelmoumen, et la Chorale Hevrat David Hamelech de Strasbourg, dirigée par Robert Fedida, ont gratifié le public d’un spectacle riche en couleurs et en sonorités alliant musique andalouse et chants hébreux.

Devant une assistance venue nombreuse suivre cette belle prestation, les deux orchestres ont exécuté avec brio, dans une fusion sublime des “Mawal” et des “Tawachi”, et interprété des chansons comme “Lamma Bada” et Ya chams Al Achia, entre autres, en arabe et en hébreu.

Le public, composé de membres de la communauté marocaine de Strasbourg et sa région, de juifs français d’origine marocaine et de diplomates de plusieurs pays, a été gratifié d’un mélange de sonorités et de cultures de haute volée qui puise dans la tradition séculaire andalouse.

Le spectacle, qui a duré plus d’une heure et demie, a été clôturé en apothéose par la célèbre chanson “Ya Bent Bladi” de feu Abdessadek Chekkara.

L’artiste Robet Fedida, président fondateur de la chorale judéo-arabo-andalouse à Strasbourg, qui est originaire de la ville de Meknès, s’est dit fier, dans une déclaration à cette occasion, de ce patrimoine riche, notant que la musique rapproche les cœurs et les personnes.

En vue de perpétuer cet art et de le transmettre aux générations montantes, la chorale accueille chaque années des jeunes pour les initier à cet art afin qu’ils prennent conscience de son étendue et de sa richesse, a-t-il dit.

Pour sa part, Abderrahim Abdelmoumen, artiste marocain établi a Paris, s’est dit heureux de participer à ce spectacle, affirmant que ce genre de manifestations permet de mettre en lumière les liens historiques entre des éléments fondamentaux de la culture marocaine, à savoir les affluents arabo-hébraïque andalous.

La célébration de cette soirée à Strasbourg consacre en outre la réputation de cette ville en tant que terre de coexistence entre les différentes cultures et religions, a souligné le jeune artiste marocain.

Ce spectacle, qui s’est déroulé en présence du consul du Maroc à Strasbourg, Khalid Afkir, s’inscrit dans le cadre des activités culturelles de la Semaine économique et culturelle autour du Maroc, qui se poursuivra jusqu’au 28 courant, avec au menu des projections cinématographiques, des expositions, des soirées artistiques et des ateliers sur l’art culinaire marocain. Cette semaine sera clôturée en apothéose samedi par une soirée musicale marocaine ouverte au public.