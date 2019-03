Un journal égyptien met en avant l’importance de la visite du Pape François au Maroc pour la consolidation du dialogue interreligieux

samedi, 30 mars, 2019 à 14:29

Le Caire – La visite du Pape François au Maroc revêt une importance capitale dans le développement et la consolidation du dialogue interreligieux, l’ouverture mutuelle et le rejet de l’extrémisme et de la haine, écrit, samedi, le journal égyptien +Addoustour+.

Le déplacement au Maroc du chef spirituel de près de 1,3 milliard de catholiques à travers le monde à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine (commandeur des croyants), s’articulera autour de la consolidation du dialogue entre les religions et les questions migratoires, relève la publication notant que le Pape aura à cette occasion des rencontres avec les fidèles chrétiens au Maroc.

Et de rappeler que Sa Sainteté le Pape du Vatican entame, ce samedi, une visite apostolique de deux jours au Maroc, son premier déplacement dans le Royaume, au cours de laquelle, il officiera une messe religieuse dans une cathédrale de Rabat.

Le journal évoque aussi les multiples préparatifs au Maroc pour faire réussir cette visite historique, notant que SM le Roi et le Pape François adresseront deux importants discours en présence de milliers de personnes.