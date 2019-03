Visite du Pape François au Maroc: Rabat en grand-messe des médias étrangers

samedi, 30 mars, 2019 à 22:18

Rabat-Capitale mondiale du dialogue interreligieux propulsée au devant de la scène mondiale à l’occasion de la visite au Maroc du Pape François, Rabat, haut-lieu traditionnel de rencontres et de multiculturalité, est devenue par la même une grand-messe des médias nationaux et étrangers, venus des quatre coins du monde couvrir un événement aussi historique que majestueux.

Chaines de télévision, agences de presse, presse écrite et électronique, l’événement aura suscité tout l’intérêt des médias, qui en font la Une de leurs programmations. Lequel engouement ne souligne pas uniquement la portée symbolique et religieuse du périple du Souverain pontife, mais donne toute la mesure à l’engagement du pays qu’est le Maroc à promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de cohabitation.

Cette rencontre de haut niveau tire son importance également du message de dialogue et d’entente entre les peuples qu’elle transmet au monde entier, un monde plus que jamais mouvementé, où conflits, affrontements et violences, commis au nom de la religion, meublent quotidiennement les espaces médiatiques, alors que la voix de la sagesse peine à trouver bon entendeur.

Ainsi, quelque 370 représentants de médias nationaux et étrangers couvrent la visite du Pape François au Maroc, dans un enthousiasme inédit, à la hauteur de la stature des deux leaders: Amir Al-Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, et Sa Sainteté le Pape François, deux souverains qui ont fait sienne la promotion du dialogue interreligieux et de l’acceptation de l’autre.

Qui plus est, la portée mondiale de l’événement est confortée par la présence remarquable des médias étrangers, qui a atteint 300 journalistes, dont la presse internationale accréditée au Maroc, ce pont entre l’Afrique et l’Europe comme l’a qualifié le Chef de l’Église catholique dans son discours lors de la cérémonie de son accueil officiel présidée par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Par ailleurs, une délégation médiatique importante, composée de près de 80 représentants de différents médias, a accompagné le souverain pontife dans ce périple qui intervient 34 ans après celui du pape Jean-Paul II.

Pour accompagner cette présence remarquable de la presse nationale et étrangère et assurer les meilleures conditions pour les différents professionnels des médias présents, les autorités marocaines ont notamment aménagé un centre de presse au niveau de l’un des hôtels de la Capitale. Le centre, qui dispose d’un grande capacité d’accueil, met à la disposition des journalistes tous les moyens techniques et technologiques nécessaire à l’accomplissement du travail des journalistes dans les condition les plus propices.

Sa Sainteté le Pape François est en visite officielle de deux jours dans le Royaume du Maroc, à l’invitation d’Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI.