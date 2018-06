21è Festival Gnaoua et Musiques du Monde : Débats autour de ”l’impératif d’égalité”, les 22 et 23 juin à Essaouira

samedi, 9 juin, 2018 à 16:46

Essaouira – Un forum des droits de l’Homme articulé autour du thème ”l’impératif d’égalité”, aura lieu les 22 et 23 juin courant à Essaouira et ce, dans le cadre de la 21è édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde (21-23 juin).