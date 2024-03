CNDH : Rencontre à Rabat sur la contribution des femmes marocaines au processus d’équité et de réconciliation

jeudi, 7 mars, 2024 à 12:26

Rabat – Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) organise, vendredi à Rabat, une rencontre sur “les contributions de la femme marocaine au processus d’établissement de la vérité, de l’équité et de la réconciliation”.

Cette rencontre, initiée en célébration de la Journée internationale des droits des femmes et du 20ème anniversaire de création de l’Instance Équité et Réconciliation (IER), sera marquée notamment par les témoignages d’anciennes victimes et de familles des ayants droit, indique le CNDH dans un communiqué.

Une visite de l’exposition des photos sur l’expérience de l’IER et les contributions de la femme marocaine dans ce domaine sera aussi organisée à cette occasion, précise la même source. De même, il sera procédé à la présentation d’écrits féminins sur la littérature carcérale, et de tableaux d’art plastique créés par des jeunes, dont des personnes en situation de handicap, fait savoir le communiqué.

Un hommage sera également rendu à des cadres du Conseil pour leurs services louables et leur soutien constant aux anciennes victimes et à leurs ayants droit.