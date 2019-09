La Commission interaméricaine des droits de l’homme commémore son 60è anniversaire à Santiago du Chili

mercredi, 4 septembre, 2019 à 22:57

Le Secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mounir Bensaleh a mis en exergue, mercredi à Mexico, l’expérience du Maroc en matière de migration et ses efforts pour renforcer l’esprit et la tradition de solidarité régionale et de multilatéralisme en faveur de la promotion et la protection des droits des migrants.