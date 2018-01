Débat à Agadir sur le plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme

samedi, 13 janvier, 2018 à 16:28

Agadir- “Le plan d’action national en matière de démocratie et droits de l’homme (PANDDH) dans le contexte national et international actuel”, est le thème d’un colloque qui s’est tenu samedi à Agadir avec la participation d’un parterre de juristes, d’experts et d’universitaires.