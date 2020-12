Débat à Rabat sur les moyens de lutter contre la violence basée sur le genre dans le contexte migratoire

mardi, 8 décembre, 2020 à 19:30

Rabat – Des acteurs institutionnels et de la société civile ont échangé mardi autour des moyens de faire face à la violence basée sur le genre au Maroc et partagé les connaissances sur ce fléau, notamment vis-à-vis des femmes migrantes et les filles en mouvement, lors d’un séminaire tenu en semi-présentiel à Rabat.

Initié par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM-Maroc), sous le thème “violence basée sur le genre dans le contexte migratoire” en collaboration avec ONU Femmes, ce séminaire a été l’occasion d’échanger avec les différents acteurs et partenaires institutionnels sur les spécificités de la situation migratoire des femmes et filles migrantes, qui peuvent dans certains cas accroître leur vulnérabilité à certaines formes de violence et limiter les formes de protection et de recours auxquelles elles peuvent avoir accès, a indiqué la Cheffe de mission de l’OIM-Maroc, Ana Fonseca.