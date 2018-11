La commune de Taliouine accueille la12ème édition du festival international du safran

lundi, 5 novembre, 2018 à 11:45

Taroudant – La commune de Taliouine, province de Taroudant, vient d’accueillir la 12ème édition du festival international du safran, l’occasion de célébrer le développement de cette culture et de s’arrêter sur l’évolution et les performances réalisées par la filière dans la dynamique économique et sociale locale.