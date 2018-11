Plus de 600 coopératives et 40 exposants à la 7è édition du Salon national de l’ESS (M.Sajid)

lundi, 5 novembre, 2018 à 17:04

Rabat – Plus de 600 coopératives et 40 exposants internationaux sont attendus à la 7ème édition du Salon national de l’économie sociale et solidaire, prévu du 09 au 18 novembre à Agadir, a indiqué lundi à Rabat le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid.