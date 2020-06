Agriculture et résilience : Quatre questions au DRA de Marrakech- Safi, M. Abdelaziz Bousraref

mardi, 23 juin, 2020 à 13:01

Marrakech – Dans un entretien accordé à la MAP, le directeur régional de l’agriculture (DRA) de Marrakech- Safi, M. Abdelaziz Bousraref, nous éclaire sur les potentialités de l’Agriculture au niveau régional, sa capacité de résilience notamment face à l’inclémence pluviométrique, les mesures prises pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus, et enfin sur les perspectives de ce secteur.

1- L’Agriculture constitue l’un des piliers majeurs de l’économie au niveau régional, sur quoi repose l’importance de ce secteur ?

“La région Marrakech-Safi dispose d’un potentiel important en matière de productions agricoles notamment, une superficie agricole utile de 2 millions ha, une superficie irriguée de 350.000 ha, un climat favorable à une large gamme de cultures et permettant une précocité des fruits et légumes destinées à l’export, le professionnalisme de ses agriculteurs et une position géographique stratégique de la région, proche des grands centres de consommation.

En termes de productions végétales, la région Marrakech-Safi contribue à la production nationale à des taux relativement importants dont en particulier l’olivier (25%), les agrumes (13%), l’abricotier (65%), le noyer (33%), le melon (20%), l’amandier (15%), les céréales (12%) et les raisins de table (10%).

La région Marrakech-Safi est aussi réputée par l’importance de sa production animale avec un cheptel de plus de 5,3 millions de têtes d’ovins, bovins et caprins, permettant à la région d’assurer près de 18% de la production laitière nationale et 12% de la production nationale en viandes rouges, outre une filière avicole moderne très développée (25% de la production nationale en viandes blanches et 10% pour les œufs de consommation)

Parmi les domaines d’excellence de la Région figure également une diversité de produits de terroir, avec 30 produits identifiés constituant un “levier” de développement et d’amélioration des conditions des femmes rurales et de création d’emploi pour les jeunes ruraux groupés dans environ 380 coopératives et groupements avec plus de 7 000 adhérents.

Les efforts déployés par département de l’Agriculture pour valoriser et promouvoir les produits du terroir se sont couronnés par la labellisation de 8 produits (huile d’olive, huile d’argan, câpres de Safi, cumin beldi, noix du haut Atlas et les pommes du Haouz), alors que 5 autres produits sont en cours de labellisation.

2- La saison agricole actuelle a été marquée par un grand déficit pluviométrique, comment le secteur a pu manifester sa résilience ?

Malgré ses potentialités énormes et diversifiées, le secteur s’est heurté à une contrainte majeure liée au faible niveau des précipitations annuelles notamment, leur irrégularité sur les plans temporel et spatial, outre un déficit chronique en eau d’irrigation. Une situation qui s’est accentuée sous l’effet des changements climatiques.

Face à cette problématique, et dans le cadre du Plan Maroc Vert notamment, du Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation (PNEEI), la région compte, à fin 2019, quelque 105.000 ha équipés en irrigation localisée.

Aussi, les éleveurs, dans le cadre du programme de sauvegarde du cheptel, ont bénéficié d’une dotation importante en orge subventionnée (à 200 DH le quintal) sur plusieurs tranches. Une dotation de 660.000 quintaux, pour la période avril-juin, est en phase finale de distribution et une autre tranche de 700.000 quintaux est prévue pour la période juillet-septembre, en plus d’une dotation d’aliment composé subventionné et d’un programme de points d’eau pour l’abreuvement du cheptel.

De même, il a été procédé à partir de la mi-avril au lancement anticipé de l’opération d’indemnisation des agriculteurs ayant souscrit une assurance de cultures auprès de la MAMDA, ce qui a permis d’indemniser 32147 agriculteurs répartis sur 140 communes de la région pour une superficie assurée de 412.000 Ha.

3- Face aux répercussions du Covid-19, quelles sont les mesures prises pour soutenir le secteur ?

Dès le déclenchement de la pandémie, une multitude de mesures ont été immédiatement prises et à plusieurs niveaux dans l’objectif d’assurer un approvisionnement suffisant et continu des marchés en produits agricoles et dérivés d’une part, et de favoriser la stabilisation des prix à travers la régulation de l’offre d’autre part. Ceci, s’est fait dans le respect des mesures sanitaires anti-Covid au niveau des unités de production et de valorisation agricoles.

Ainsi, l’activité agricole s’est poursuivie pendant la période de confinement aussi bien à l’amont (au niveau des exploitations agricoles) qu’à l’aval du secteur (agro-industrie). Des efforts exceptionnels ont été déployés par les agriculteurs et les professionnels du secteur, permettant une offre abondante et une stabilité des prix.

En réalité, les réalisations du Plan Maroc Vert en matière d’irrigation goutte à goutte et d’extension des superficies des cultures arboricoles et maraîchères ont fortement augmenté la résilience du secteur agricole aussi bien à l’échelle régionale que nationale. C’est ainsi que dans la conjoncture actuelle, la région Marrakech Safi a contribué à l’offre nationale en légumes d’environ 530.000 tonnes sur une superficie de 19.000 ha.

En outre, afin d’encourager les agriculteurs à écouler leur production, les pouvoirs publics ont décidé, à titre exceptionnel, de les autoriser à commercialiser directement leurs produits auprès des grandes et moyennes surfaces.

Aussi, la DRA a veillé à l’application stricte des mesures sanitaires mises en place pour la prévention de la pandémie dans tous les lieux de travail (administrations, guichets uniques au niveau régional et provincial), entre autres le respect de la distanciation physique, le port obligatoire des bavettes, le respect des règles d’hygiène, l’adoption du télétravail.

En outre, il a été procédé à la sensibilisation des agriculteurs et des professionnels sur les mesures recommandées à ce sujet en distribuant des guides élaborés pour la circonstance : “Guide Covid-19 Agriculteur” et “Guide Covid-19 Unités de Valorisation”, outre la création de commissions regroupant tous les services déconcentrés du département de l’Agriculture et la Chambre Régionale de l’Agriculture, afin de veiller sur l’application stricte de ces mesures.

4- Face à cette conjoncture, quelles perspectives peut-on projeter pour le secteur agricole régional ?

La DRA de Marrakech-Safi procède actuellement à la déclinaison régionale de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green » présentée par le ministre de l’Agriculture devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI en février dernier à Agadir.

Cette feuille de route “ambitieuse” vise l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole et de jeunes entrepreneurs agricoles ainsi qu’une nouvelle génération d’organisation agricoles et de mécanismes d’accompagnement, sans omettre la consolidation des filières agricoles et la modernisation des chaînes de distribution, ainsi que la promotion de la qualité et de l’innovation et le développement d’une agriculture résiliente.

Dans le cadre de cette stratégie, une attention particulière sera accordée à la modernisation des mécanismes d’accompagnement des exploitants agricoles à travers la réforme du conseil agricole et le développement de services agricoles digitaux, dont l’intérêt est indéniable et devient même une nécessité et une priorité suite aux difficultés apparues avec la pandémie de la Covid-19.