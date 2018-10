Allemagne-Maroc : signature d’une déclaration d’intention pour un partenariat visant à encourager les réformes dans le cadre de l’initiative “Compact with Africa”

mercredi, 31 octobre, 2018 à 11:39

Berlin- Le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement d’Allemagne ont signé, mardi à Berlin, une déclaration d’intention conjointe portant sur le lancement des discussions au titre du “Partenariat pour encourager les réformes”, dans le cadre de l’initiative du G20 “Compact with Africa”.