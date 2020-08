La BERD accorde un financement de 40 millions d’euros au Maroc

mardi, 11 août, 2020 à 13:16

Londres – La Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a annoncé, mardi, un soutien aux petites entreprises et au commerce au Maroc avec un financement de 40 millions d’euros accordé au Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH).