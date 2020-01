BMCE Bank of Africa, l’employeur le plus attractif au Maroc en 2019 (Rekrute)

mercredi, 22 janvier, 2020 à 10:14

Casablanca – BMCE Bank of Africa a été désignée l’employeur le plus attractif au Maroc en 2019 par le site de l’e-recrutement “ReKrute” qui a dévoilé, mardi à Casablanca, son classement des 25 entreprises les plus attractives en matière d’emploi.

Dans ce classement rendu possible grâce à des solutions informatiques et le Big Data, “ReKrute” a attribué un score de 76% à la BMCE BOA qui a été suivie par Attijariwafa Bank (75%) et le groupe Peugeot Citroën Automobiles Maroc qui occupait la troisième position grâce à un score de 75%.