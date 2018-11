La Bourse de Casablanca clôture la semaine en baisse

vendredi, 2 novembre, 2018 à 16:58

Bourse (Casablanca) – La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine en baisse, pénalisée par la mauvaise tenue des compartiments “Sylviculture et Papier” et “Loisirs et Hôtels”.