Le cadre général du PLF 2021 au menu d’une réunion mercredi des deux commissions parlementaires des finances

mardi, 21 juillet, 2020 à 13:58

Les livraisons de ciment, principal baromètre de l’activité du Bâtiment et travaux publics (BTP), ont affiché une nette hausse de 33% au cours du mois de juin, selon la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.