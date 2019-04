La CDG signe un accord de coopération avec son homologue du Niger

jeudi, 4 avril, 2019 à 19:35

Rabat – La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Niger ont signé, mercredi à Rabat, un accord de coopération visant à développer les relations entre les deux institutions dans les domaines liés à la gestion de l’épargne, au financement des PME-PMI, à l’ingénierie civile et financière et au secteur immobilier.