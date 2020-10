La CGEM et l’UNPM engagées à promouvoir les relations économiques dans divers secteurs

jeudi, 15 octobre, 2020 à 19:16

Casablanca – La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) sont engagées à promouvoir les relations économiques bilatérales et à renforcer les liens entre les secteurs privés des deux pays.

“Le renforcement des relations bilatérales vise surtout à raffermir les rapports entre les instances sectorielles des deux pays”, a indiqué le président de l’UNPM, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, lors d’une rencontre, jeudi à Casablanca à la CGEM, tout en se félicitant des liens solides et étroits liant les deux pays dans divers secteurs de l’économie.

Il a, également, souligné l’existence de synergies dans plusieurs domaines d’activités, notamment celui des ressources halieutiques grâce à une façade atlantique réputée pour l’abondance, la diversité et l’importance de ressources ainsi qu’une stratégie dans le secteur, offrant des opportunités et un cadre incitatif.

Il s’agit, également, du secteur agricole avec des stratégies nationales et des plans d’investissement dans l’agricole et la sécurité alimentaire dans les deux pays outre le secteur minier qui représente d’énormes potentialités, a-t-il poursuivi.

Le président du patronat mauritanien a, par ailleurs, rappelé la faible présence des entreprises marocaines en Mauritanie, en l’occurrence, une vingtaine de grandes entreprises industrielles en plus d’Attijariwafa Bank et Maroc Telecom, relevant à cet égard la nécessité de rehausser cette présence.

Il a, en outre émis le souhait de voir le Maroc participer au Forum International de l’investissement à Nouakchott, qui permettra aux deux pays respectifs d’explorer les opportunités d’affaires et d’investissements et de dynamiser les liens commerciaux entre les secteurs privés des deux pays.

Pour sa part, le président de la CGEM, Chakib Alj, a mis l’accent sur la nécessité d’identifier les opportunités et de mettre en place les mécanismes adéquats à même de promouvoir le développement de partenariats entre les deux communautés d’affaires dans divers secteurs, notamment l’activité halieutique et les secteurs agricole et minier.

Il a, dans ce sens, mis en exergue l’impératif d’impulser une plus grande coopération entre les deux pays tout en soulignant le rôle clé du secteur privé pour accompagner les transformations et les politiques de développement du Royaume.

C’est donc avec une grande détermination et un sens du devoir que nous continuerons à promouvoir les relations entre nos entrepreneurs, avec la certitude que nous pourrons atteindre notre objectif: la croissance économique mutuelle des économies de la Mauritanie et du Royaume du Maroc”, a-t-il soutenu.

Le Maroc est considéré comme le premier partenaire commercial de la Mauritanie en Afrique et représente environ 30% des échanges commerciaux entre la Mauritanie et le reste du continent.