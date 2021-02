Le Club des dirigeants Maroc prospecte les opportunités d’investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

dimanche, 28 février, 2021 à 21:09

Dakhla – Une délégation du Club des dirigeants Maroc (CDD), une structure qui regroupe plusieurs hommes d’affaires, a effectué, du 25 au 27 février, une mission de prospection des opportunités d’investissement et d’affaires dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Conduite par le président du Club, Driss Drif, cette visite d’affaires a permis à la délégation de prospecter les opportunités d’affaires d’investissement dans divers secteurs porteurs de croissance, de faire adhérer des entrepreneurs de la région dans le CDD pour les accompagner dans le développement de leur activité, à même de renforcer la représentativité du CDD dans la perle du Sud.

Ainsi, la délégation s’est rendue à l’Institut spécialisé de l’hôtellerie et du tourisme de Dakhla, où elle a rencontré les investisseurs de la région et les stagiaires, tout en plaidant pour l’accompagnement des porteurs de projets et la promotion de l’entreprenariat en faveur des jeunes.

De même, ils ont pris part à une rencontre au siège de la wilaya de Dakhla, à l’occasion de la mise en place d’une délégation régionale de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), en vue de booster l’attractivité économique de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Au cours de cette rencontre présidée par le Wali de la région et tenue en présence du président du Conseil régional et de différents responsables des services extérieurs, les membres du CDD ont suivi un exposé sur les opportunités d’investissement dans la région, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche, du tourisme et des services.

Des explications ont été également fournies sur la situation stratégique et les infrastructures dans la région, qui en font une plate-forme pour attirer des investissements structurés et un pôle économique important à l’échelle nationale.

S’exprimant à cette occasion, M. Derif a émis l’espoir que cette visite contribuera à soutenir la reprise économique de la région, encourager le tourisme et découvrir les opportunités d’affaires.

“Notre ambition est d’offrir aux entreprises de la région un espace d’échange d’expériences et d’opportunités”, a-t-il noté, tout mettant en avant le potentiel d’investissements que recèle cette régions du Royaume, ainsi que les avantages offerts aux hommes d’affaires désirant tirer profit des bénéfices économiques que présentent nombre de secteurs à forte valeur ajoutée.

Au programme de la visite du CDD, figurent des rencontres avec le wali de la région, le président du Conseil régional, les autorités locales et les investisseurs locaux pour examiner les moyens de renforcer l’investissement.

Les membres de la délégation se sont rendus aussi au poste frontière El Guergarat et dans quelques unités agricoles, industrielles et touristiques de la région.

Créé en avril 2018, le Club des dirigeants CDD est un réseau de chefs d’entreprises et dirigeants de tous les secteurs d’activités. Véritable espace de rencontres et de networking, le Club favorise les rencontres entre professionnels, les entrepreneurs, les dirigeants et les échanges interentreprises et inter-pays et crée des opportunités d’affaires et de partenariats.