CMC: Un spécial sur “l’instabilité des marchés : Quel impact sur le pouvoir d’achat ?”

mardi, 17 mai, 2022 à 19:35

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques est en contact permanent et quotidien avec les autorités compétentes en Arabie Saoudite au sujet des packages des services de base et supplémentaire prévus pour la saison du Hajj 1443 H, ainsi que leurs tarifs, a affirmé mardi le ministre Ahmed Taoufiq.