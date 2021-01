La CMMB appelle à l’inclusion du secteur des métiers de bouche dans le plan de relance économique

samedi, 9 janvier, 2021 à 23:31

Casablanca – La Confédération marocaine des métiers de bouche (CMMB) a appelé à l’inclusion du secteur des métiers de bouche dans le plan national de relance économique afin d’en préserver les acquis et l’attractivité.

Compte tenu de l’importance du secteur des métiers de bouche en termes de création d’emplois et d’investissement, et de son rôle majeur dans la stimulation de la consommation nationale, la CMMB plaide pour l’inclusion du secteur dans le plan national de relance économique afin de préserver les acquis et l’attractivité de ces métiers, indique la Confédération dans un communiqué.