Le consortium mené par EDF Renouvelables adjudicataire du projet solaire Noor Midelt I

mardi, 21 mai, 2019 à 23:15

Rabat – L’appel d’offres international relatif à la conception, au financement, à la construction, à l’exploitation et à la maintenance du projet Noor Midelt I, d’une puissance installée de 800 MW, a été attribué au consortium mené par EDF Renouvelables (France) et composé de Masdar (Emirats Arabes Unis) et Green of Africa (Maroc), annonce l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN).