Covid-19: Hit Radio initie une opération citoyenne “Ana lMaghrib_W3ndi Ti9a Frassi”

vendredi, 24 juillet, 2020 à 12:00

Casablanca – Le groupe Hit Radio vient d’initier “Ana lmaghrib W3ndi Ti9a Frassi”, une opération citoyenne dont l’enjeu est de redynamiser la confiance des marocains dans leur pays dans le contexte de cette sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

Cette initiative porte sur la valorisation d’une production et/ou consommation porteuse de sens et d’ouvrir le débat sur les manières de consommer bénéfique pour le Maroc, indique un communiqué du groupe.

L’essentiel est que le consommateur, à son échelle individuelle, prenne conscience que son comportement de consommation a un impact positif ou négatif. Selon ses préoccupations, il peut agir de manière à ce que sa consommation devienne positive.

Au travers de “Ana lMaghrib_W3ndi Ti9a Frassi”, Hit Radio se mobilise pour informer, sensibiliser et donner la parole aux citoyens, entreprises, institutions et société civile pour une prise de conscience collective en questionnant le produit marocain et ses standards, l’impact du consommer bénéfique pour le Maroc, l’importance des entreprises qui valorisent la production locale et la liberté de choisir un mode de consommation positif.

Cette opération qui implique personnalités, dirigeants, et artistes, se décline en capsules informatives, rubriques relayant les initiatives solidaires, interviews d’entrepreneurs engagés, témoignages de citoyens, campagne promotionnelle autour du tourisme national et une plateforme dédiée “Ana-lmaghrib.ma”.

Les entreprises valorisant la production nationale, les associations, groupements ou institutions œuvrant pour la promotion d’une consommation responsable peuvent ainsi soutenir cette initiative en s’inscrivant sur cette plateforme, conclut le communiqué.