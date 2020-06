Covid-19: Prêt de 48 millions de dollars de la Banque Mondiale au Maroc

mercredi, 17 juin, 2020 à 13:20

La vie normale commence à reprendre timidement ses droits dans les places et rues de Chefchaouen, la Perle bleue qui a été désertée par ses visiteurs depuis mars dernier en raison de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire et de la panoplie de mesures et restrictions qui vont avec.