Création à Athènes de la Chambre greco-marocaine du commerce et du développement des affaires

mercredi, 15 juillet, 2020 à 21:54

Athènes – La Chambre greco-marocaine du commerce et du développement des affaires, qui vient d’être créée est une plateforme portée conjointement par les entreprises des deux pays afin de dynamiser davantage les échanges commerciaux, indique mercredi l’ambassade du Maroc en Grèce.

La Chambre aura notamment pour mission de dynamiser davantage les échanges commerciaux et accroitre les relations économiques bilatérales et d’offrir plusieurs services aux entreprises dont l’accès à un large éventail de contacts pertinents et à l’information actualisée sur l’investissement et le commerce dans les deux pays, souligne l’ambassade dans un communiqué.

La Chambre greco-marocaine du commerce et du développement des affaires aura également pour rôle d’être un point de référence pour les missions commerciales marocaines en Grèce et les entreprises grecques au Maroc, note la même source.

La Chambre greco-marocaine de coopération entrepreneuriale, fondée et présidée par Mme Rubina Markopoulou, aura la prérogative de collaborer avec des organisations similaires et homologues au Maroc et en Grèce et offrira par ailleurs des opportunités de réseautage et de rencontres B2B bénéficiant aux acteurs économiques des deux pays, à la faveur du partenariat stratégique unissant le Maroc et l’Union européenne, relève la même source.

La création de cette Chambre à l’initiative de l’ambassade du Maroc en Grèce, intervient au terme d’un processus de plus d’un an qui a été couronné par l’inscription au Registre général grec du commerce, indique le communiqué, notant que cette initiative a été concrétisée malgré les difficultés liées au contexte de la pandémie de Covid-19.