Développement durable : Examen au Caire des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et plusieurs partenaires

vendredi, 13 mai, 2022 à 19:02

Le Caire – Les moyens de renforcer la coopération dans le domaine du développement durable entre le Maroc et plusieurs partenaires internationaux et régionaux ont été examinés, lors d’une série de rencontres tenues par la délégation marocaine avec des responsables internationaux en marge de la Conférence africaine de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, organisée du 10 au 12 mai au Caire sous le thème “Etat des lieux : Défis et opportunités”.