E-Commerce: La CGEM et l’IFC, partenaires d’une série de webinaires au profit des femmes entrepreneurs marocaines

vendredi, 12 juin, 2020 à 19:09

Casablanca – La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque Mondiale, soutiennent une série de webinaires sur le e-commerce, au bénéfice des femmes entrepreneurs marocaines, a annoncé vendredi la Confédération patronale.

Cette initiative gratuite et inclusive sera organisée, du 15 juin au 2 juillet 2020, par le Groupe de la Banque Mondiale en partenariat avec le Centre du commerce international (ITC) et UPS, a indiqué la CGEM dans un communique, notant qu’elle s’inscrit dans le cadre du programme “Women Entrepreneurs Finance Initiative” (We-Fi), fruit d’un partenariat entre gouvernements, banques multilatérales de développement et autres parties prenantes des secteurs public et privé.

Le programme We-Fi, basé au sein du Groupe de la Banque Mondiale, vise à lever les obstacles rencontrés par les femmes entrepreneurs grâce à des solutions globales et durables, a ajouté la même source, relevant que les actions We-Fi au Maroc sont complémentaires de celles de la CGEM et d’IFC pour accompagner les TPE et PME dans la gestion de la sortie de crise induite par le Covid-19.

En effet, la pandémie a changé en profondeur le comportement des consommateurs, avec une accélération des usages du digital, notamment le e-commerce. Cette série de webinaires représente donc une excellente opportunité pour accompagner les femmes entrepreneurs marocaines dans leur transformation digitale pour un accès facilité aux marchés au niveau national et international.

“Cette initiative s’adresse à toutes les femmes entrepreneurs dans une démarche inclusive et à fort impact”, a souligné Meriem Zairi, présidente de la Commission startups et transformation digitale de la CGEM, citée par le communiqué.

“Nous espérons qu’un maximum de femmes entrepreneurs pourront bénéficier de cette formation dont l’objectif est de les soutenir pour booster leurs activités commerciales surtout pendant la période post-Covid-19”, a t-elle ajouté.

Pour sa part, Xavier Reille, directeur de l’IFC pour la région du Maghreb, a affirmé que “l’apparition de la pandémie du Covid-19 a mis en exergue l’importance de la vente en ligne, avec une croissance exponentielle de cette activité. C’est une opportunité pour les entreprises opérant dans le secteur du e-commerce pour prospérer.

“Cette initiative conjointe de la CGEM et de l’IFC, en collaboration avec la Banque mondiale, vise aussi à améliorer et à renforcer la participation et le leadership des femmes dans le secteur privé”, a relevé M. Reille.

Les webinaires traiteront de plusieurs sujets en lien avec le e-commerce, notamment l’amélioration de la visibilité en ligne, la transformation d’un magasin physique en magasin numérique, l’accès aux marchés internationaux, le ciblage et le marketing intégré, la logistique.

Pour participer à cette série de webinaires, il suffit de s’inscrire sur : https://ecomconnect.org/events/36463?network_id=international-trade-center.