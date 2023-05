Des experts débattent de la thématique des “ressources minières au Maroc”

mercredi, 24 mai, 2023 à 21:05

Rabat – Des experts et spécialistes ont débattu, mercredi à Rabat, de la thématique des “ressources minières au Maroc” à l’occasion d’une journée d’étude organisée conjointement par le Collège des sciences et techniques de l’environnement, de la terre et de la mer de l’Académie Hassan II des sciences et techniques et le groupe minier MANAGEM.