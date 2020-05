Le FMI accorde une aide d’urgence de 2,8 milliards de dollars à l’Egypte

lundi, 11 mai, 2020 à 20:36

Washington- Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi avoir approuvé une aide d’urgence à l’Egypte d’environ 2,8 milliards de dollars afin de l’aider à faire face à l’impact économique de la pandémie du coronavirus.

“L’Egypte avait réussi à redresser son économie de façon tout à fait remarquable avant l’impact du Covid-19, en exécutant un programme de réformes soutenu par le mécanisme de crédit élargi du Fonds qui avait permis de corriger d’importants déséquilibres internes et externes”, indique le FMI dans un communiqué, notant que la pandémie et le choc mondial entraînent une perturbation économique immédiate et grave qui pourrait avoir un “impact négatif sur les équilibres macroéconomique acquis de haute lutte par l’Égypte”.

S’exprimant à l’issue du Conseil d’administration du FMI, M. Geoffrey Okamoto, premier directeur général adjoint et président par intérim de l’institution financière internationale, a déclaré que la pandémie de COVID-19 a “radicalement perturbé la vie, les moyens de subsistance et les conditions économiques des gens en Égypte. Le choc mondial a entraîné un arrêt du tourisme, une fuite importante des capitaux et un ralentissement des transferts de fonds”.

Vu l’ampleur de ces défis, le FMI a estimé qu'”un soutien supplémentaire et rapide de la part de créanciers bilatéraux et multilatéraux sera nécessaire”.