Le Forum économique sur Dakhla-Oued Eddahab à Madrid, une occasion de renforcer les relations commerciales Espagne/Maroc (responsable espagnol)

mardi, 16 avril, 2024 à 19:39

Madrid – Le Forum économique de haut niveau autour des opportunités d’investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, organisé ce mardi à Madrid, permettra, sans nul doute, de renforcer davantage les liens de coopération commerciale entre l’Espagne et le Maroc, a souligné le vice-président de la Chambre de commerce de Madrid, Augusto de Castaneda.

«Cette rencontre importante nous permet de nous connaître et de renforcer notre amitié, ce qui conduira au progrès mutuel», a relevé M. De Castaneda lors de cette rencontre, mettant l’accent sur la pertinence de cet événement tenu à l’initiative de la Chambre en partenariat avec l’Ambassade du Maroc en Espagne.

Sur la base de ce principe, a-t-il dit, la Chambre de commerce de Madrid «soutient fermement» ce genre d’événements pour consolider la connaissance mutuelle et s’informer de près des opportunités d’investissements présentées par la région.

«Le Maroc est une puissance économique régionale dotée d’une économie moderne et diversifiée et sa situation géographique stratégique lui permet d’accéder à un marché de 2.500 millions de personnes», a fait observer le vice-président de la Chambre de commerce de Madrid.

«La position du Maroc en tant que porte d’entrée de l’Afrique et hub logistique et financier pour le marché subsaharien en fait un pays stratégique», a-t-il poursuivi, rappelant que les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne ont atteint le chiffre record de 12 milliards d’euros en 2023.

Une centaine d’investisseurs et de grandes entreprises espagnoles s’activant dans divers secteurs, telles qu’Iberdrola, Renfe, Alstom, Vectalia et Repsol, prennent part à ce forum qui se tient en présence d’une dizaine d’ambassadeurs de pays africains et arabes accrédités en Espagne, ainsi que de personnalités politiques.

Au programme de cet événement, plusieurs panels animés par des responsables du Centre régional d’investissement autour du «climat des affaires et opportunités d’investissement entre la région de Dakhla et l’Espagne» et des «stratégies sectorielles Maroc-Région de Dakhla».

Les interventions portent également sur la présentation du nouveau port de Dakhla Atlantique et des opportunités d’investissement dans les secteurs du commerce, du tourisme, de l’industrie et de l’aquaculture dans la région.