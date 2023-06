Genève : Ouverture du Sommet mondial du travail, avec la participation du Maroc

mercredi, 14 juin, 2023 à 14:42

Grâce au leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’érige en modèle de vivre-ensemble et d’altérité et en rempart contre le fanatisme et l’extrémisme violent, a souligné le directeur exécutif de la Fédération séfarade américaine (ASF), Jason Guberman.