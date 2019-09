Le Grand-Duc héritier de Luxembourg visite Tanger Med

mercredi, 25 septembre, 2019 à 19:43

Tanger – Le Grand-Duc héritier de Luxembourg, SAR le Prince Guillaume, accompagné de son épouse SAR la Princesse Stéphanie de Lannoy et du vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, Etienne Schneider, ont visité mercredi le port de Tanger Med.

A cette occasion, des explications ont été fournies à SAR le Prince Guillaume et son épouse SAR la Princesse Stéphanie de Lannoy, par le président du Conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, Fouad Brini, sur le lancement des opérations portuaires du port Tanger Med 2, des réalisations du port Tanger Med et des perspectives de développement à l’horizon 2025.

Dans une déclaration à la presse, le directeur central du port Tanger Med 1 et 2, Fouad Houari a indiqué que la visite de SAR le Prince Guillaume et de la mission économique luxembourgeoise au port de Tanger Med se veut l’occasion de faire connaitre les opportunités d’investissement et les avancées réalisées par le Royaume en matière de logistique.

De son côté, le ministre luxembourgeois de l’Economie, Etienne Schneider, a déclaré que “le Maroc à travers son port Tanger Med constitue une porte d’entrée en Afrique”, ajoutant qu'”une commission mixte verra le jour très prochainement en vue d’accompagner les entreprises marocaines et luxembourgeoises”.

SAR le Prince Guillaume, Grand-Duc héritier du Luxembourg, accompagné de son épouse SAR la princesse Stéphanie de Lannoy, était arrivé dimanche soir au Maroc pour une visite dans le Royaume (23-26 septembre) à la tête d’une mission économique multisectorielle qui comprend, outre le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et des représentants d’une cinquantaine de grandes entreprises.