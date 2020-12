Grand Succès de la 1ère saison de l’émission “Qui va investir dans mon projet ? Spécial Startup”

jeudi, 31 décembre, 2020 à 17:12

Casablanca – La 1ère saison de l’émission “Qui va investir dans mon projet ? Spécial Startup” a connu un véritable succès populaire auprès des marocains en enregistrant une audience exceptionnelle de plus de 3 millions de téléspectateurs pour chaque Prime.

Lancé par 2M en partenariat avec inwi, ce 1er techshow maghrébin dédié à la Startup est la matérialisation parfaite de l’engagement des deux partenaires pour la mise en avant de la nouvelle économie digitale et le soutien de la croissance des startups marocaines, indiquent les deux partenaires dans un communiqué.

“Nous sommes heureux de l’engouement qu’a connu l’émission, aussi bien en termes d’audience TV que sur le digital. Nous avons enregistré des audiences exceptionnelles et cela démontre tout l’intérêt porté par l’ensemble de la population à la dynamique entrepreneuriale dans notre pays”, a dit Salim Cheikh, Directeur Général du groupe Soread 2M, cité par le communiqué.

Et de poursuivre: “En tant que média citoyen d’utilité publique, notre objectif à travers ce programme était de contribuer à insuffler une nouvelle dynamique entrepreneuriale auprès des jeunes marocains et leur donner les moyens pour se faire connaître et accompagner. Nous espérons également avoir donné à d’autres jeunes et moins jeunes l’envie de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale”.

Pour sa part, Nadia Rahim, Directrice Marques et Communication chez inwi a fait part de la fierté du groupe “d’accompagner les startups marocaines et d’avoir contribué à les faire connaitre au grand public à travers ce techshow qui a connu des performances exceptionnelles à tous les niveaux”.

“Au fil des Primes, nous avons assisté à la mise en avant de projets innovants et à forte valeur ajoutée, dans plusieurs domaines d’activités. inwi poursuit ainsi son accompagnement à l’entreprenariat innovant, pour aider les startups marocaines à concrétiser leurs projets et à accélérer leur croissance”, a-t-elle précisé.

De son côté, Mehdi Alaoui, CEO et fondateur de LaStartupFactory a fait savoir que ce techshow a permis de faire entrer le concept de la Startup dans tous les foyers marocains, d’inspirer des millions de jeunes à l’entrepreneuriat innovant, de leur redonner de l’espoir et de la confiance.

“Au-delà d’un programme télévisé, c’est un nouveau modèle de pensée qui s’installe dans notre pays. “Qui veut investir dans mon projet ? Spécial Startup” n’est pas une compétition entre des entrepreneurs pour décrocher un chèque, mais plutôt une opportunité concrète de financement pour chaque startup, avec l’accompagnement terrain que les Business Angels, eux même entrepreneurs à succès ont à leur transmettre”, a-t-il fait noter.

Et d’ajouter: “Aujourd’hui, la première saison de ce techshow touche à sa fin, mais le programme se poursuit à travers l’accompagnement des entrepreneurs par LaStartupFactory pour la concrétisation de leurs levées et une accélération de leurs projets”.

Le succès populaire de l’émission sur la télé et sur les plateformes digitales de 2M et de inwi témoignent de tout l’intérêt que portent les marocains envers l’entrepreneuriat et le monde de la startup.

Depuis le premier Prime, 24 startups représentant plusieurs régions du Maroc, sont venues défendre leurs projets pour convaincre les investisseurs et décrocher des fonds pour financer la croissance de leurs startups. Ces startups couvrent plusieurs domaines d’activité, à savoir l’agriculture, la santé, l’éducation, le commerce, l’immobilier, le transport, la restauration, l’artisanat, le textile, les services, l’énergie et la sécurité.

En termes de levée de fonds, le succès était au rendez-vous.

14 startups ont levé près de 10 millions de dirhams (MDH) entre Business Angels et prêts d’honneur de la Caisse Centrale de Garantie, et 1 startup qui a pu décrocher 2 commandes fermes pour une valeur globale de 600.000 dirhams.

Un impact indéniable sur les jeunes porteurs de projets, avec des financements, une visibilité grâce à la forte médiatisation engagée, et enfin la présence d’investisseurs et conseillers expérimentés dans leur tour de table.

En effet, 11 business angels marocains ont investi près de 5 MDH dans les startups participantes. Les interactions enregistrées entre ces investisseurs et les startups, ont permis d’activer un réel sentiment de “Give-back” ou “de retour à apporter aux jeunes”.

Par ailleurs, 6 Témoins prestigieux ont apporté leur soutien aux jeunes entrepreneurs, en fin de chaque prime notamment, Mohamed Horani Président de HPS, Rachid Yazami Inventeur de la batterie au Lithium, Amine Zarouk Président de l’APEBI, Hicham Serghini Directeur Général de la CCG, Dounia Taarji Présidente du Fond Hassan II et Hicham El Habti Président de l’UMP6.

Aussi, le succès de l’émission “Qui va investir dans mon projet ? Spécial Startup” a été possible grâce au concours de plusieurs partenaires nationaux de premier plan, dont l’Agence de Développement du Digital, la Caisse Centrale de Garantie, LYDEC, HPS, Technopark ou encore l’APEBI.

“Qui va investir dans mon projet? Spécial Startups !” se voulait inclusif, fédérateur et transparent.

18 structures d’accompagnement ont été invitées à proposer leurs startups partenaires et seules les startups matures ayant eu l’aval et la recommandation d’un membre de l’écosystème ont pu se porter candidat. Le jury d’évaluation et de sélection des startups était, quant à lui, indépendant.

L’accompagnement des 24 startups sur toutes les phases du programme a été réalisé par LaStartupFactory en tant en tant qu’acteur expert dans l’écosystème de l’innovation, du digital et des startups, coproducteur de l’émission. Le programme a été coproduit par Smart Studio en sa qualité de producteur audiovisuel.