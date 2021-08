Grand succès de l’alliance Huawei ICT Academy et l’ENSAM Casablanca Academy

mercredi, 11 août, 2021 à 21:54

Casablanca – L’alliance scellée entre Huawei Maroc et l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Casablanca (ENSAM), représentée par l’ENSAM Casablanca Academy (ECA), est parmi les exemples phares des partenariats noués par Huawei avec plusieurs établissements publics et privés d’enseignement supérieur.

“Cette alliance s’inscrit dans le cadre d’alliances de Huawei Maroc avec plusieurs établissements publics et privés d’enseignement supérieur à travers son programme inédit +Huawei ICT Academy+ afin de favoriser l’employabilité des jeunes diplômés et renforcer leurs capacités par des hard skills dans les domaines de Big Data, 5G, Routage & Communication, Cloud Computing et l’Intelligence Artificielle”, indique le groupe dans un communiqué.

La plateforme ECA permet désormais aux étudiants et aux professionnels de se certifier dans différents domaines, en suivant des cours sur les dernières tendances technologiques, ajoute la même source.

L’ECA a pu, en effet, et grâce à cette alliance digitaliser sa certification et devenir la première école supérieure publique marocaine à délivrer une telle évaluation, note le communiqué.

Cette idée innovante permet aux étudiants d’agréger les cours choisis dans un panier. Des instructeurs prennent en charge, par la suite, les demandes et assurent l’inscription de l’étudiant dans les délais optimaux.

Les étudiants bénéficiaires, ayant obtenu les certificats, disposent, ainsi, d’un profil public partageable sur les réseaux professionnels énumérant les détails de la formation et d’un lien de consultation des certificats.

“La concrétisation de cette action est l’aboutissement d’une relation fructueuse de confiance et de partage entre Huawei et notre établissement et c’est un jalon important pour notre coopération croissante dans le domaine de l’éducation. Les certificats Huawei sont, incontestablement, ceux qui attirent le plus l’attention les élèves ingénieurs des différentes filières de notre école”, a souligné le Premier instructeur certifié 5G à l’échelle de l’Université Hassan II de Casablanca, responsable de la plateforme “Huawei ICT Academy de l’ENSAM Casablanca”, Ayoub Bannasse.

“D’ailleurs, pour suivre cet engouement, nous avons créé 22 nouvelles classes pour le plus grand bonheur de nos étudiants. Afin de communiquer l’information avec nos étudiants, le projet ECA opte aussi pour les réseaux sociaux pour communiquer sur les cours ouverts avec des guides d’inscription, et ce grâce à une cellule des étudiants ENSAMiens infographistes et responsables de communication”, a-t-il relevé.

Dès lors planifiées, des ambassadeurs qui sont des compétences certifiées de l’école forment des groupes et partagent leurs expériences avec les étudiants inscrits sous la supervision du responsable de l’académie ENSAM Casablanca Huawei ICT Academy, a expliqué M. Bannasse.

Au titre de l’année scolaire 2020-2021, près de 400 étudiants de l’ENSAM Casablanca ont été inscrits et formés dans le cadre du programme inédit “Huawei ICT Academy”.

De sa part, Nicolas Yuan, le Directeur du pôle Enterprise Business Group de Huawei Maroc, a assuré que l’entreprise porte une attention particulière au transfert des connaissances et compétences en technologies de l’information et des communications (TIC) en faveur de ses diverses parties prenantes.

“Huawei considère l’engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance. Ce partenariat stratégique avec l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Casablanca (ENSAM), représenté par l’ENSAM Casablanca Academy (ECA), acte notre engagement pérenne en faveur de l’éducation et des étudiants marocains”, a-t-il déclaré

Huawei ICT Academy a été lancé au Maroc à la faveur d’un partenariat stratégique entre Huawei Maroc et le ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, avec pour objectif de doter les étudiants des compétences dans les TIC et ainsi favoriser leur insertion dans le marché de l’emploi. Ainsi, 54 universités au Maroc sont partenaires du programme Huawei ICT Academy.

Cette action de partenariat, née de la convergence des visions des deux partenaires, met l’accent sur la consolidation de la formation en matière de TIC et l’encouragement de l’excellence au service d’une éducation de qualité au Maroc.

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des TIC, travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing.