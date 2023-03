Huawei au MWC 2023: Pour un monde intelligent, une industrie des TIC et une économie numérique plus fortes

vendredi, 3 mars, 2023 à 13:10

Casablanca- Huawei a rencontré, au cours du “MWC Barcelone 2023”, des opérateurs téléphoniques, des partenaires industriels ainsi que d’autres leaders d’opinion clés issus du monde entier afin de discuter du plan commercial “GUIDE : vers un monde intelligent”.

“Ensemble, ils ont examiné comment utiliser le plan commercial GUIDE pour jeter les bases de la 5.5G en s’appuyant sur le succès de la 5G pour monde plus intelligent”, indique un communiqué de Huawei.

Le stand d’exposition de Huawei situé dans le hall 1 du MWC, a été conçu autour du concept “Un avenir intelligent, plein d’espoir”. Sur le stand, Huawei y dresse le portrait d’une nouvelle ère plaçant l’économie numérique et la collaboration au cœur de celle-ci. Une ère plus vivante et forte d’un nombre incommensurable de nouvelles opportunités.

Tout au long de l’événement, Huawei a présenté ses dernières innovations et solutions technologiques ainsi que sa solution Green 1-2-3.

Les dernières innovations de l’entreprise offrent une expérience 5G ultime, une connectivité haut débit premium et intelligente favorisant une transformation numérique intelligente, fait savoir le communiqué, notant que les offres de Huawei témoignent d’un engagement clair en faveur de l’innovation dans le cadre du développement de l’ère de la 5.5G, créant ainsi de la valeur pour les clients et stimulant le déploiement de l’économie numérique.

À la fin de l’année 2022, la 5G avait déjà fait ses preuves et s’était imposée comme un véritable succès commercial dans le monde, avec plus d’un milliard d’utilisateurs mobiles se connectant grâce à cette technologie.

Les principaux opérateurs téléphoniques en Chine, en Corée du Sud, en Suisse, en Finlande et au Koweït ont déjà atteint des taux de pénétration d’utilisateurs 5G de plus de 30 %, et plus de 30% de leur trafic est également issu de la 5G.

“Selon le dernier 5G City Benchmark Report d’Ookla, parmi les 40 villes représentatives du monde en matière de 5G, Huawei a joué un rôle majeur dans la construction des réseaux 5G des 10 premières villes de ce classement”, fait savoir le communiqué, soulignant que les résultats en matière de performance 5G au sein de ces 10 villes montrent que les réseaux 5G construits par Huawei sont ceux qui offrent la meilleure expérience.

Dans le prolongement du concept de Huawei “Striding Towards the 5.5G Era”, présenté en juillet 2022, l’entreprise chinoise met en avant les cinq caractéristiques majeures de l’ère 5.5G expériences à 10 Gbps, interconnexion à scénario complet, détection et communication intégrées, réseaux de conduit autonome L4 et TIC vertes.

Les principaux opérateurs téléphoniques mondiaux, les organismes de normalisation et les partenaires de l’écosystème industriel s’unissent pour promouvoir l’émergence et l’exploration de cette ère 5.5G, car elle créera davantage de nouvelles applications et opportunités commerciales.

Seuls des investissements continus et solides dans les infrastructures TIC seront à même de stimuler directement la croissance de l’économie numérique. Un rapport d’une tierce partie démontre que le passage de réseaux d’une génération à une autre amplifiera les retombées directes de l’investissement dans les infrastructures sur la croissance de l’économie numérique de près de 15%.

En ce qui concerne l’avenir, le communiqué estime que le plan commercial GUIDE, qui combine à la fois la 5G et la 5.5G, expose clairement la manière dont l’évolution des TIC continuera de se développer pour apporter davantage de valeur.

“Avec nos clients et nos partenaires, nous continuerons à innover, à construire une connectivité intelligente et à redéfinir l’informatique. Cette collaboration en matière d’innovation créera une valeur encore plus grande pour le secteur des TIC et rendra l’industrie dans son ensemble plus résiliente et prospère”, affirme Huawei.

La division entreprise de Huawei a organisé également son propre événement au MWC 2023, sur le thème “Leading Digital Infrastructure for New Value Together”, où elle a lancé plus de 50 innovations et solutions innovantes pour les clients dans le monde entier.

Parmi celles-ci, la “Intelligent Simplified Campus Network Solution”, une série de solutions de centres de données innovants et de stratégies commerciales pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Dans le domaine des appareils, Huawei a présenté ses nouvelles séries Huawei Mate 50, Huawei Watch Buds et Huawei Watch GT Cyber, qui regorgent d’innovations dans des domaines tels que l’imagerie mobile, le fitness et la santé ainsi que le bureau intelligent.

Le MWC Barcelone 2023 s’est déroulé du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei a présenté ses produits et solutions au stand 1H50 dans le hall 1 de Fira Gran Via.

“Avec les opérateurs mondiaux, les professionnels de l’industrie et les leaders d’opinion, nous plongeons dans des sujets tels que le succès commercial de la 5G, les opportunités de la 5.5G, le développement vert, la transformation numérique, et notre vision de l’utilisation du plan commercial GUIDE pour jeter les bases de la 5.5G et tirer parti du succès de la 5G pour une prospérité encore plus grande”, conclut le communiqué.