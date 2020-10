Inauguration du nouveau site d’Alstom à Fès

mercredi, 14 octobre, 2020 à 21:03

Fès – Le nouveau site d’Alstom à Fès a été inauguré mercredi, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

S’étendant sur une superficie de 3,4ha, ce projet d’un coût global de 48 millions de DH est destiné à la fabrication et le montage des câbles et armoires électriques.

Ce projet industriel emploie actuellement quelque 400 personnes et tend la création de 350 autres emplois directs à l’horizon 2023, selon Alstom.

Accompagné du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, du président de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser, et du président de la Commune de Fès, Idriss Al Azami Idrissi, le ministre s’est rendu aux différents ateliers de la société Alstom.

‘’Cet investissement contribue à apporter un nouveau souffle à la zone industrielle ex-COTEF, qui constituera un catalyseur de la relance de l’activité économique régionale’’, a souligné M. Elalamy à cette occasion.

Grâce à l’augmentation de la capacité de production d’Alstom, de nouveaux emplois seront créés, offrant ainsi aux compétences locales l’opportunité de s’affirmer et de contribuer au développement de la région, a-t-il ajouté, notant que ce nouvel investissement augure de belles perspectives pour le groupe Alstom au Maroc.

Le président d’Alstom Transport Maroc, Nourddine Rhalmi, a souligné, de son côté, que le nouveau site de Fès est une ‘’preuve de l’expansion industrielle d’Alstom au Maroc’’, précisant que son ‘’design contemporain, projeté vers le futur, permettra d’inscrire la ville dans une nouvelle mémoire positive, pour un avenir que l’on sait déjà prometteur’’.

‘’Il illustre parfaitement notre stratégie qui consiste à concevoir et à développer un écosystème localisé, tout en ayant une action hautement bénéfique pour l’industrie comme pour la communauté’’, a-t-il dit.

Il a assuré que l’entreprise continuera à développer un ‘’solide réseau de fournisseurs locaux, et à améliorer la connaissance des sous-systèmes clés, tout en aidant nos talents locaux à aiguiser leurs compétences’’.

D’après l’entreprise, le site Alstom de Fès a contribué, à ce jour, à plus de 20 projets ferroviaires dans le monde et augmentera la capacité de production d’armoires électriques et de faisceaux pour les applications ferroviaires et les câblages électriques qui sont installés sur le matériel roulant d’Alstom.

À l’avenir, Alstom s’engage également à ‘’accroître le vivier de talents locaux et à engager davantage ainsi qu’à soutenir le développement socio-économique de la région’’.

Alstom est présent au Maroc depuis un siècle. Avec plus de 500 employés, Alstom a réalisé de nombreux projets, parmi lesquels la livraison de tramways Citadis aux villes de Rabat et de Casablanca, 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse, qui reliera Tanger à Casablanca et 50 locomotives Prima, apportant les solutions les plus appropriées pour les services de transport de fret, de passagers et mixtes.