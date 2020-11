Inauguration de l’incubateur d’entreprises MoukawiLab de l’ANAPEC au niveau de la préfecture de Rabat

mardi, 3 novembre, 2020 à 14:44

Rabat – L’incubateur d’entreprises MoukawiLab de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), au niveau de la préfecture de Rabat, a été inauguré mardi lors d’une cérémonie présidée par le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

MoukawiLab, initié par l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE) Wallonie Bruxelles et la délégation générale Wallonie Bruxelles, en collaboration avec l’ANAPEC, a pour objectif d’incuber et d’accompagner tout porteur d’idée ou projet d’entreprise ayant démarré au sein de la préfecture de Rabat.