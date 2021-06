LafargeHolcim Maroc: Campagne de plantation d’arbres et de ramassage de déchets à Bouskoura

mardi, 15 juin, 2021 à 13:20

Casablanca – LafargeHolcim Maroc de Bouskoura a organisé, vendredi dans la région, une opération de plantation d’arbres et de ramassage de déchets par l’ensemble de ses collaborateurs dans le cadre du programme “N’bniouw L’7ayat”.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de l’usine LafargeHolcim Maroc de Bouskoura, Mohamed Agoumi, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la semaine spéciale organisée en célébration de la journée mondiale de l’environnement, en vue de renforcer l’esprit de volontariat chez les collaborateurs, et ce dans le cadre du programme de responsabilité sociale et environnementale (RSE) “N’bniouw L’7ayat” de LafargeHolcim Maroc.

Il a également ajouté que dans le cadre du programme de développement durable de LafargeHolcim Maroc, tous les sites opérationnels de LafargeHolcim Maroc, notamment à Oujda, Tanger, Fès, Meknès, Nador, et Settat organisent une semaine de plantation d’arbres, aussi bien au niveau des établissements scolaires, qu’au niveau des espaces avoisinant les usines industriels.

Pour ce qui est de l’usine de Bouskoura, le directeur a souligné que cette semaine a été marquée par une participation assez importante de la part de l’ensemble des collaborateurs, même ceux travaillant au siège de Casablanca, notant que tout au long de cette semaine presque 1.400 arbres ont été plantés, dans des centres de santé et des écoles proches de l’usine.

De même, cette semaine a connu aussi une opération de ramassage des sachets plastiques et de déchets dans des villages proches de l’usine, a-t-il relevé, faisant part de sa fierté de ses collaborateurs, qui contribuent à la préservation de l’environnement et de la biodiversité et au développement durable de manière générale.

“La mobilisation de nos collaborateurs témoigne aujourd’hui de leur engagement envers la cause environnementale et reflète leur esprit de volontariat”, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le responsable travaux à l’usine de Bouskoura, Abderrahmane Ouazni, a affirmé que cette action contribue à la protection de l’environnement et montre l’attachement des collaborateurs de LafargeHolcim Maroc à la préservation de la nature.

L’usine est engagée dans le développement des territoires qui l’entourent, c’est pour cela qu’on a œuvré à la plantation des arbres et au ramassage des déchets dans des zones proches de l’usine, a-t-il ajouté.

Une collaboratrice à l’usine de Bouskoura a, quant à elle, relevé que cette opération a été marquée par une grande participation de l’ensemble des collaborateurs, et ce en cohésion avec le programme RSE du groupe visant à préserver l’environnement.

Leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc, LafargeHolcim Maroc est la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca.

Présent dans le Royaume depuis 1928, le groupe est détenu majoritairement par une joint-venture entre le Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, et Al Mada – Positive Impact – fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca.