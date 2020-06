L’Afrique perd 79 milliards dollars de revenus par an, la plupart de ses jeunes étant sans emploi

jeudi, 11 juin, 2020 à 9:34

Addis-Abeba – L’Afrique perd 79 milliards de dollars de revenus potentiels par an car la plupart de ses jeunes sont sans emploi, en particulier ceux âgés de 15 à 34 ans, soit 34 pc de la population du continent, a relevé la Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU), Mme Vera Songwe.

«Nous ne sommes pas un continent qui peut se permettre de perdre 79 milliards de dollars par an, nous devons donc trouver un moyen de nous exploiter nous-mêmes, d’exploiter l’incroyable innovation dans la jeunesse de ce continent et de veiller à tripler les 79 milliards de dollars et à respecter la Décennie d’action et l’Agenda 2063 dans notre élan», a souligné Mme Songwe lors de la clôture d’une consultation virtuelle sur la politique de la jeunesse sur le coronavirus.

«Pendant cette crise de COVID-19, nous demandons au reste du monde d’accorder à l’Afrique 100 milliards de dollars pour la relance. Si vous travailliez tous, nous aurions beaucoup plus de ressources dont nous avons besoin», a souligné la Secrétaire exécutive de la CEA-ONU, basée à Addis-Abeba.

Mme Songwe a exhorté les jeunes africains à faire preuve d’audace et à rechercher des solutions à certains défis qui affectent le continent, ajoutant que la chose que la pandémie du coronavirus a faite, c’est de montrer au monde à quel point les jeunes africains sont innovants.

Cette consultation virtuelle s’est penchée sur les défis spécifiques auxquels sont confrontés les jeunes africains lors de cette pandémie et ses mesures d’atténuation, les efforts des jeunes pour répondre aux différents aspects de la réalité actuelle de la pandémie, en plus des thématiques sur l’éducation, l’innovation, l’emploi, la santé et l’engagement civique et communautaire significatif.