L’AMSSNuR réitère son engagement dans le renforcement de la coopération au niveau régional (DG)

mercredi, 25 novembre, 2020 à 21:04

Le Coordonnateur du Comité de pilotage de la Plateforme Internationale de Défense et de Soutien au Sahara marocain, Mohammed Ahmed Gain, a saisi l’Organisation des Nations Unies (ONU) et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) pour condamner vivement les actions déstabilisatrices que mène le groupe séparatiste “polisario”, appuyé par l’Algérie, pour porter atteinte à la paix, à la quiétude et au développement de la région du Sahara marocain.