Lancement d’un service en ligne dédié au dépôt et suivi du traitement des demandes d’immatriculation des navires (ministère)

dimanche, 23 août, 2020 à 11:22

Rabat – Un nouveau service en ligne dédié au dépôt et suivi du traitement des demandes d’immatriculation des navires, notamment, les navires de commerce, de servitude et engins nautiques, dont les registres sont tenus par les services de la marine marchande a été lancé par le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Cette action s’inscrit, selon un communiqué du ministère, dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives et l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

Ce nouveau service, précise la même source, qui est accessible via le portail web du ministère à travers la rubrique des E-services, offre des fonctionnalités principales aux usagers à savoir, le dépôt en ligne des demandes d’immatriculation des navires, la prise de rendez-vous en ligne avec le service de la marine marchande de leur choix et le suivi de l’avancement du traitement de la demande d’immatriculation.

La démarche d’utilisation de ce service, qui se veut simple et pratique, est explicitée dans le guide disponible sur la page d’accueil de ce service.

Pour toute demande d’information ou d’assistance, le ministère appelle les usagers à contacter l’administration à travers l’adresse électronique suivante: “ImmatNav@mtpnet.gov.ma”.