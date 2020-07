Lancement de Sada9a, première application de dons entre particuliers au Maroc

mercredi, 1 juillet, 2020 à 14:56

Casablanca – Sada9a, première Application mobile de dons entre particuliers au Maroc, a été lancée récemment à l’initiative de Hicham Kadiri, un jeune entrepreneur marocain.

L’application, qui permet aux utilisateurs de faire des dons ou de les recevoir par un seul clic, offre des services d’aides de tous types portant, notamment sur les appareils électroménagers utilisés, les vêtements, les chaussures, la nourriture, les services de bénévolat tels que les cours de soutien au profit des élèves démunis ainsi que sur des aides numéraires comme la zakat, Al Fitra, indique le promoteur de ce projet dans un communiqué.

L’offre ou la demande de don s’effectue en moins de 20 secondes, grâce à la facilité de manipulation de cette application, pensée de manière que, toute personne munie d’un Smartphone et même sans aucune connaissance technologique préalable puisse l’utiliser, selon la même source.

Basée sur un système de géolocalisation, Sada9a permet aux demandeurs d’aides de trouver des donateurs rapidement dans un rayon (par défaut) de 10 kilomètres, cette distance peut être modifiée à tout moment par l’utilisateur afin d’élargir son périmètre de recherche, précise le communiqué, notant que “Sada9a” est un projet social, humain et à but non lucratif dont l’utilisation est entièrement gratuite pour les utilisateurs aussi bien donateurs que demandeurs de dons.

Le concepteur de cette application, développée spécialement pour consolider l’esprit de solidarité entre les Marocains et faciliter les opérations de dons, ambitionne d’exporter son projet aux pays voisins comme l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Mali ou encore le Niger.

“L’entrepreneuriat pour moi, doit avant tout, revêtir un intérêt pour le développement social et doit contribuer à améliorer notre société et l’avenir de notre pays. C’est la raison pour laquelle j’ai créé Sada9a”, indique M. Kadiri, cité par le communiqué.

Serial Entrepreneur, Blogger, Auteur et Keynote Speaker, Hicham Kadiri est fondateur de BecomeITExpert.com, une e-librairie spécialisée dans l’IT et co-dirige une entreprise de services du numérique (ESN) présente au Maroc et en France (Paris).

Il est nommé Most Valuable Professional (MVP) en 2014 par Microsoft, et devient membre d’une équipe d’élite de la technologie composée de 16 personnes uniquement en France.