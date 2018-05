Le Maroc dévoile ses atouts au salon de l’aéronautique à Séville

jeudi, 17 mai, 2018 à 14:29

Séville – Le Maroc est présent en force à la Ve édition du salon Aerospace & Defense Meetings ADM Séville, qui se tient du 15 au 18 mai dans la capitale andalouse. Le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du commerce et de l’Économie numérique et l’Agence marocaine du développement des investissements et des Exportations (AMDIE), ont pris part à cet événement afin d’exposer les avantages du secteur aéronautique marocain.