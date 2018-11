Le Maroc est disposé à contribuer de façon efficace aux initiatives visant la promotion du partenariat intégré entre les villes chinoises et les villes arabes

jeudi, 8 novembre, 2018 à 14:33

Marrakech- Le Royaume du Maroc est disposé à contribuer de façon efficace aux initiatives visant la promotion du partenariat intégré entre les villes chinoises et les villes arabes à travers la mise en œuvre de l’initiative “la Ceinture et la Route” (La nouvelle route de la soie), a affirmé jeudi, à Marrakech, le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, M. Aziz Rebbah.

Intervenant à la cérémonie d’ouverture de la 2ème édition du Forum des villes sino-arabes organisée sous le thème “Construire ensemble des communautés de routes de la soie: le rôle des villes arabes et chinoises”, M. Rebbah a souligné que ce partenariat doit être fondée sur le développement des mécanismes d’action commune, sur la base du respect mutuel et d’une relation gagnant-gagnant, l’encouragement de l’investissement et la mise à niveau des villes et la qualification du citoyen dans les deux régions.

“Ce qui unit les pays arabes à la Chine dépasse les seules relations diplomatiques pour embrasser des liens historiques et civilisationnels développés grâce à l’ancienne Route de la soie, qui a contribué au métissage culturel et l’interaction positive entre les peuples de ces deux régions”, a-t-il insisté.

Après avoir mis en relief les efforts consentis par les responsables chinois, l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger, La Ligue arabe et l’Organisation des villes arabes, en vue de promouvoir la coopération entre les villes chinoises et les villes arabes, il a noté que la présence de cette élite à cet événement témoigne de la volonté de bénéficier des expériences pionnières dans les domaines intéressant ces métropoles arabes.

La thématique de ce forum revêt une importance cruciale car elle représente l’une des préoccupations des pouvoirs publics et locaux dans les pays arabes et en Chine, que ce soit dans le cadre de partenariats stratégiques entre plusieurs pays arabes et la Chine ou dans le cadre de conventions de jumelage entre des villes arabes et des villes chinoises, a-t-il ajouté, relevant que le développement urbain en Chine suscite un intérêt mondial et exige des pays arabes de tirer profit de cette expérience à travers la fédération des efforts communes entre l’Etat et les collectivités territoriales afin d’améliorer la compétitivité nationale et d’adopter une stratégie de développement urbain global.

Dans ce cadre, M. Rebbah a appelé les villes et les espaces territoriaux et régionaux arabes à œuvrer à renforcer leurs capacités à travers l’exploitation optimale des différentes expériences réussies et la modernisation de leurs modes de gestion et l’amélioration et la diversification de leurs services afin qu’elles soient en mesure de réaliser le développement et de faire face aux défis dans les divers domaines.

Le ministre a à cette occasion, fait observer que le Maroc a accompli des progrès importants dans plusieurs domaines grâce à la décentralisation, la régionalisation avancée et aux réformes profondes octroyant aux collectivités territoriales des attributions et des pouvoirs élargis et une autonomie financière et administrative.

Eu égard à l’importance que revêt l’équilibre entre le développement territorial et la régionalisation pour la dynamisation de l’économie, la création d’espaces fondés sur la cohésion sociale et la sécurité de l’environnement, l’enrichissement du champ culturel, le développement et l’amélioration des services, le Maroc a initié des programmes ambitieux visant la mise à niveau des médinas et l’adoption de projets de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en vue de qualifier le capital humain et les générations montantes, soutenir des catégories en situation de précarité, remédier au manque enregistré dans les infrastructures, les services sociaux de base et améliorer le revenu et l’intégration économique des jeunes, a-t-expliqué.

Le représentant de la délégation chinoise a souligné pour sa part, que l’Association d’amitié sino-arabe oeuvre à renforcer la coopération et le partenariat fructueux dans tous les domaines, relevant la profondeur des relations sino-arabes, qui remontent à plus de 2000 ans.

Vu les mutations et les changements que connait le monde actuellement, a-t-il poursuivi, la coopération entre la région arabe et la Chine est devenue une nécessité, indiquant que cette coopération doit être fondée sur le partenariat gagnant-gagnant pour la réalisation du développement et de l’intégration entre les villes arabes et les villes chinoises.

Le secrétaire général de l’Organisation des villes arabes, Ahmed Hamad Al Sabih, a relevé de son côté, que cette organisation panarabe a élaboré une stratégie visant le renforcement de ses partenariats, qui ont été bénéfiques aux villes arabes.

Et de souligner que les villes chinoises et arabes ont enregistré de “grandes réussites”, qui les a rendues attractives à l’investissement.

Le vice-président de l’Association des Régions du Maroc, Ilyass Omari, a fait observer de son côté, que ce forum permettra le partage des expériences entre deux civilisations très ancrées dans l’histoire: la civilisation arabe et la civilisation chinoise, notant par ailleurs, que les villes chinoises ont connu une mutation accélérée grâce au foisonnement numérique.

M. Omari a en outre, souligné que les relations diplomatiques et économiques sino-marocaines, qui datent des années 60 du siècle dernier, se sont renforcées avec l’instauration du partenariat stratégique entre les deux pays, qui constitue un cadre incitatif pour les autres pays arabes, qui sont appelés à emprunter la même voie.

Le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Mohamed Boudra, a noté quant à lui, que les villes chinoises et arabes font face aux mêmes défis: disparités entre les villes d’une part, et entre les villes et les campagnes d’autre part, problèmes relatifs à la cohésion sociale et au logement entre autres.

“Ce sont des défis communs aux villes chinoises et aux villes arabes, à quelques différences près”, a-t-il ajouté, appelant les responsables arabes à œuvrer à rendre aux villes arabes leur rôle d’antan en tant que lieu de passage incontournable et d’échanges privilégiés et un pont entre l’Orient et l’Occident, la Chine et l’Europe.

Organisée par le ministère de l’Intérieur-Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), en coordination avec l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger, et l’Organisation des villes arabes, en partenariat avec l’AMPCC et l’Association des Régions du Maroc, la 2ème édition du Forum des villes sino-arabes connait la participation de 250 personnes, dont des responsables chinois représentant plusieurs parties officielles, populaires, académiques et gouvernements locaux et secteur privé, et leurs homologues arabes, en plus de participants du Maroc dont des présidents des conseils régionaux, des présidents des collectivités territoriales, et des représentants de secteurs gouvernementaux, agences et institutions publiques.

Cet événement vise à approfondir l’amitié sino-arabe et à instaurer une plateforme de dialogue entre les gestionnaires de la chose locale en Chine et dans la région arabe afin de partager les visions et les expériences pionnières sur les questions du développement durable.

Les participants débattront d’axes se rapportant aux “smart cities (villes intelligentes)”, “la préservation du patrimoine”, “l’habitat”, “la commercialisation territoriale” et “le rôle des infrastructures dans le développement des villes”.