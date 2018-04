Le Maroc impliqué dans toutes les actions de l’Organisation arabe de développement agricole ( Akhannouch)

jeudi, 26 avril, 2018 à 20:01

Jordanie – Le Maroc est impliqué à l’instar des membres de l’Organisation arabe de développement agricole (OADA) dans toutes les actions de l’organisation qui se rapportent au développement des ressources naturelles, la protection de l’environnement et la sécurité alimentaire, ainsi que le transfert des techniques, la formation et la mise à niveau, outre les programmes d’appui aux projets communs de développement, a affirmé jeudi à la Mer morte le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.