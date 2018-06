Les nouveaux ports de pêche et de plaisance de Tanger, les premiers fruits du programme de reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville (Responsable)

jeudi, 7 juin, 2018 à 20:19

Tanger – Les nouveaux ports de pêche et de plaisance de Tanger, inaugurés jeudi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sont les premiers fruits du programme de reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville, lancé par le Souverain en 2010, a souligné M. Mohamed Ouanaya, Président-directeur général de la Société de gestion du port de Tanger-ville (SGPTV).

Il s’agit de deux composantes majeures du programme phare de reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville, a précisé M. Ouanaya dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration par SM le Roi des deux ports.

Le PDG de la SGPTV a indiqué dans ce cadre que le nouveau port de pêche, qui abrite des installations modernes et dispose d’un bassin d’une capacité trois fois plus grande que celle de l’ancien port de pêche de la ville, participera au développement de la filière de la pêche et à l’amélioration des conditions de travail de professionnels du secteur.

Pour ce qui est du port de plaisance “Tanja Marina Bay”, M. Ouanaya a fait observer que ce projet qui répond aux standards internationaux, vient renforcer l’offre touristique marocaine en matière de plaisance et constituera un espace privilégié de détente et de loisir pour les résidents comme pour les visiteurs de la ville du Détroit.

Avec ses 800 anneaux pour bateaux d’une longueur allant de 7 à 90 m, ce port de plaisance propose le plus grand nombre d’anneaux au Royaume et une multitude de services (restauration, animation, sportifs, commerciaux).