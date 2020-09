L’impact de la Covid-19 sur le tourisme mondial

mercredi, 16 septembre, 2020 à 13:01

– DNES : Wahiba RABHI-

Tbilissi (Géorgie) – Les données récentes de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) montrent l’impact grave de la pandémie de Covid-19 sur le secteur, les arrivées de touristes internationaux ayant chuté de 93% en juin par rapport à 2019.

Selon le nouveau numéro du Baromètre du tourisme mondial de l’agence spécialisée des Nations Unies dévoilé mardi, les arrivées de touristes internationaux ont chuté de 65% au cours du premier semestre. Cela représente une baisse sans précédent, alors que des pays du monde entier ont fermé leurs frontières et introduit des restrictions de voyage en réponse à la pandémie.

Au cours des dernières semaines, un nombre croissant de destinations ont recommencé à s’ouvrir aux touristes internationaux. L’OMT signale qu’au début de septembre, 53% des destinations avaient assoupli les restrictions de voyage.

Néanmoins, de nombreux gouvernements restent prudents et ce dernier rapport montre que les verrouillages introduits au cours du premier semestre ont eu un impact massif sur le tourisme international. La chute brutale et soudaine des arrivées a mis en danger des millions d’emplois et d’entreprises.

Selon l’OMT, la baisse massive de la demande de voyages internationaux au cours de la période de janvier à juin 2020 se traduit par une perte de 440 millions d’arrivées internationales et d’environ 460 milliards de dollars de revenus d’exportation provenant du tourisme international, soit environ cinq fois la perte de recettes du tourisme international enregistrée en 2009 au milieu de la crise économique et financière mondiale.

“Le dernier baromètre du tourisme mondial montre l’impact profond de cette pandémie sur le tourisme, un secteur dont des millions de personnes dépendent pour leur subsistance. Cependant, des voyages internationaux sûrs et responsables sont désormais possibles dans de nombreuses régions du monde, et il est impératif que les gouvernements collaborent étroitement avec le secteur privé pour relancer le tourisme mondial. Une action coordonnée est essentielle”, a indiqué le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

Malgré la réouverture progressive de nombreuses destinations depuis la deuxième quinzaine de mai, l’amélioration attendue du tourisme international pendant la haute saison estivale dans l’hémisphère nord ne s’est pas concrétisée. L’Europe a été la deuxième plus durement touchée de toutes les régions du monde, avec une baisse de 66% des arrivées de touristes au premier semestre 2020. Les Amériques (-55%), l’Afrique et le Moyen-Orient (tous deux -57%) ont également souffert. Cependant, l’Asie et le Pacifique, première région à ressentir l’impact du COVID-19 sur le tourisme, a été la plus durement touchée, avec une baisse de 72% du nombre de touristes sur la période de six mois.

À l’avenir, il semble probable que la baisse de la demande de voyages et la confiance des consommateurs continueront d’avoir un impact sur les résultats pour le reste de l’année. En mai, l’OMT a présenté trois scénarios possibles, indiquant une baisse de 58% à 78% des arrivées de touristes internationaux en 2020.

Les tendances actuelles jusqu’en août indiquent une baisse de la demande plus proche de 70% (scénario 2), d’autant plus que certaines destinations vont réintroduire des restrictions sur les voyages.

L’extension des scénarios jusqu’en 2021 indique un changement de tendance l’année prochaine, sur la base des hypothèses d’une levée progressive et linéaire des restrictions de voyage, de la disponibilité d’un vaccin ou d’un traitement et d’un retour de la confiance des voyageurs. Néanmoins, malgré cela, le retour aux niveaux de 2019 en termes d’arrivées de touristes prendrait entre 2 et 4 ans.