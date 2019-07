L’INDH a donné une forte impulsion à l’action coopérative au Maroc

samedi, 6 juillet, 2019 à 18:24

Barcelone – L’initiative nationale pour le développement humain (INDH), lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005, a donné une forte impulsion à l’action coopérative au Maroc et lui a permis de devenir un des piliers essentiels de l’économie sociale et solidaire, a souligné, vendredi à Barcelone, la Secrétaire d’Etat chargée de l’artisanat et de l’économie sociale, Jamila El Moussali.

Intervenant lors d’un atelier de travail sur le thème “l’économie sociale dans la région du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et des Balkans”, initié par l’Union pour la Méditerranée (UpM), la secrétaire d’Etat a affirmé que l’INDH constitue un catalyseur majeur de développement de l’action des coopératives et des associations au Maroc, eu égard au rôle qu’elles jouent en tant que l’un des piliers de l’économie sociale et solidaire.